Медведев опубликовал кадры удара «Орешником»

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев опубликовал в социальной сети X кадры удара «Орешником» для европейских лидеров.

Он предупредил их о том, что российская сторона не приемлет никакой военный контингент из западных стран на Украине.

«Европейские правящие придурки хотят войны в Европе. Тысячи раз было сказано, что Россия не приемлет военный контингент из стран Европы или НАТО на Украине», — написал он.

Медведев добавил: «Ну, приходите. Тогда будет так» и прикрепил видеозапись ракетного удара.

Накануне австрийский политолог Герхард Манготт заявил, что удар Вооруженных сил России ракетой «Орешник» необходимо воспринимать как сигнал для партнеров Киева, которые намереваются разместить свои войска на территории Украины.

9 января в Минобороны РФ сообщили о массированном ударе, в том числе «Орешником», по критическим объектам Украины. По данным ведомства, это стало ответом на попытку атаки резиденции президента России Владимира Путина в Новгородской области в ночь на 29 декабря 2025 года.

В МО заявили, что все цели удара были достигнуты. В частности, ВС РФ поразили цеха по производству беспилотников, которые использовались во время налета на резиденцию Путина, а также энергообъекты, обеспечивающие работу военно-промышленного (ВПК) комплекса Украины.

