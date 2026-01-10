Политолог назвал удар «Орешником» сигналом США и Европе о военных возможностях России

Удар Вооруженных сил (ВС) России ракетой «Орешник» необходимо воспринимать как сигнал для партнеров Киева, которые намереваются разместить свои войска на территории Украины. Об этом заявил австрийский политолог Герхард Манготт в интервью Reuters.

»Москва <…> возмущена планируемым потенциальным размещением войск союзниками киевской власти. Применение «Орешника» следует рассматривать именно в этом контексте», — заявил он.

Политолог рассказал, что использование «Орешника» является посланием для Запада, что российская сторона обладает мощным военным арсеналом.

9 января в Минобороны РФ сообщили о массированном ударе, в том числе «Орешником», по критическим объектам Украины. По данным ведомства, это стало ответом на попытку атаки резиденции президента России Владимира Путина в Новгородской области в ночь на 29 декабря 2025 года.

В МО заявили, что все цели удара были достигнуты. В частности, ВС РФ поразили цеха по производству беспилотников, которые использовались во время налета на резиденцию Путина, а также энергообъекты, обеспечивающие работу военно-промышленного (ВПК) комплекса Украины.

Ранее в ВСУ назвали возможное место запуска российского «Орешника».