Европейская политика находится в глубоком кризисе. Об этом заявила бывший министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль, передает РИА Новости.

«Большинство правых партий <...> испытывают нехватку квалифицированных кадров. <...> Эти люди сейчас не хотят рисковать своей личной безопасностью. Если вы занимаетесь политикой, то находитесь под постоянной угрозой», — отметила она.

Кнайсль считает, что дефицит умелых кадров привел к падению уровня европейских политических элит.

В декабре прошлого года Макрон заявил, что для Европы может стать полезным возобновление диалога с главой России Владимиром Путиным. Французский лидер выступил с таким заявлением после того, как страны Евросоюза договорились о выделении Украине €90 млрд.

10 января премьер-министр Италии Джорджа Мелони также заявила, что для Европы пришло время для начала переговоров с Россией.

Ранее в Италии высмеяли премьера Мелони за двойственные позиции по России и США.