В Италии высмеяли премьера Мелони за двойственные позиции по России и США

Политический обозреватель Джузеппе Саламоне назвал абсурдными заявления главы премьер-министра Италии Джорджи Мелони за ее двойные стандарты в отношении действий России и США. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По мнению критика, логика премьера выглядит несостоятельной и смехотворной, когда Мелони с одной стороны обвиняет Россию в агрессии, а с другой — оправдывает действия США по бомбардировке Венесуэлы и похищению ее президента как «законную самооборону».

«Либо эта женщина невежественна, либо действует недобросовестно. В любом случае она выглядит смехотворно, возможно, как никто другой в истории нашей страны», — отметил аналитик.

Кроме того, Саламоне назвал Мелони, возможно, самым худшим руководителем в Италии. Как отметил эксперт, она не смогла предоставить ни одного доказательства того, что операция США в Венесуэле была законна, но тем не менее поддержала США в действиях против суверенного государства.

4 января, комментируя ситуацию, Мелони заявила, что нападение США на Венесуэлу представляет собой «оборонительные действия против гибридных атак на безопасность». Такие действия являются законными, отметила премьер-министр Италии.

3 января американские войска нанесли удары по Венесуэле, в том числе по столице республики. Дональд Трамп назвал проведенную операцию успешной, а также сообщил о захвате президента латиноамериканской страны Николаса Мадуро и его супруги.

