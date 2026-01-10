Китай заявил об отказе от новых поставок редкоземельных элементов в Японию

Ряд китайских государственных компаний уведомили японских партнеров, что больше не будут заключать с ними новые контракты на поставки редкоземельных элементов. Об этом сообщает информационное агентство Kyodo со ссылкой на источники.

До этого Пекин ввел ограничения на экспорт в Токио товаров двойного назначения из-за слов премьер-министра Японии Санаэ Такаити о Тайване. В ноябре прошлого года Такаити заявила, что Япония развернет силы самообороны, если Китай попытается установить контроль над Тайванем.

По данным Bloomberg, Япония возводит ракетные батареи, радары и склады боеприпасов на островах архипелага Рюкю из-за угрозы применения Китаем силы против Тайваня.

В конце декабря официальный представитель министерства обороны КНР Чжан Сяоган заявил, что Пекин стремится приложить усилия для мирного воссоединения с Тайванем, однако оставляет за собой право принять необходимые меры. По его словам, если силы, выступающие за независимость Тайваня, пересекут красную линию, то у китайской армии не останется иного выбора, кроме как «принять решительные меры».

Ранее Япония заявила протест Китаю из-за ограничения экспорта товаров.