Япония заявила протест Китаю из-за ограничения экспорта товаров

Токио заявил протест Пекину в ответ на запрет ввозить в Японию товары двойного назначения. Об этом заявили в министерстве иностранных дел Японии, передает РИА Новости.

Накануне Пекин ввел ограничения на экспорт в Токио товаров двойного назначения из-за слов премьер-министра Японии Санаэ Такаити о Тайване. В ноябре прошлого года Такаити заявила, что Япония развернет силы самообороны, если Китай попытается установить контроль над Тайванем.

«Масааки Канаи, директор департамента Азии и Океании, выразил свое крайнее сожаление министру-советнику — заместителю главы китайского посольства в связи с тем, что эти меры были направлены только против Японии, что отличается от международной практики и является неприемлемым», — говорится в заявлении МИД Японии.

По данным Bloomberg, Япония возводит ракетные батареи, радары и склады боеприпасов на островах архипелага Рюкю из-за угрозы применения Китаем силы против Тайваня.

В конце декабря официальный представитель министерства обороны КНР Чжан Сяоган заявил, что Пекин стремится приложить усилия для мирного воссоединения с Тайванем, однако оставляет за собой право принять необходимые меры. По его словам, если силы, выступающие за независимость Тайваня, пересекут красную линию, то у китайской армии не останется иного выбора, кроме как «принять решительные меры».

Ранее Си Цзиньпин пообещал объединить Тайвань с Китаем.