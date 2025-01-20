Трамп заявил о начале золотого века Америки

Избранный президент США Дональд Трамп во время выступления на инаугурации заявил, что золотой век Америки начался прямо сейчас. Трансляцию мероприятия ведет портал C-Span.

По его словам, США будут процветать на зависть остальному миру. Трамп считает, что администрация президента Джо Байдена была коррумпированной, а также неспособной справиться с кризисами, с которыми столкнулась страна.

Глава Белого дома добавил, что возвращается на пост главы государства с уверенностью и оптимизмом в том, что сейчас США находятся в начале новой и захватывающей эры национального успеха.

20 января в 11:45 по времени Вашингтона (19:45 по московскому времени) в Ротонде Капитолия началась церемония инаугурации Дональда Трампа на пост 47-го президента США. В первый раз Трамп был во главе государства с 2017 по 2021 год. Вступая в должность во второй раз, он пообещал в первый же день президентства подписать более сотни указов и отменить все «глупые» указы своего предшественника Джо Байдена, а также завершить конфликт на Украине и предотвратить третью мировую войну.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию инаугурации Трампа.

Ранее Трамп рассказал, кем станет на посту президента США.