«12 месяцев беспрецедентного успеха»: Трамп оценил первый год своего президентства

Президент Дональд Трамп выступил перед конгрессменами-республиканцами на мероприятии в Центре им. Кеннеди и подвел итоги первому году своего второго срока на посту главы государства. Трансляцию ведет Белый дом в YouTube.

Политик сообщил однопартийцам, что вместе у них было «12 месяцев беспрецедентного успеха».

В апреле 2025 года Трамп выступил с оценкой работы своей администрации после 100 дней президентства. Тогда он говорил, что его команда добилась исторических результатов. По словам лидера США, она побила все рекорды предыдущих администраций и продолжит усердно трудиться.

Летом политик поздравил американцев с полугодием своего президентства. Он отметил, что за шесть месяцев его пребывания в Белом доме страна превратилась из «безнадежной» в «горячую и уважаемую в мире».

Ранее Трамп заявил о начале золотого века Америки.