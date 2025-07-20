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«США — самая горячая страна»: Трамп поздравил Америку с годовщиной своего президентства

Трамп поздравил американцев с полугодием своего президентства
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Julia Demaree Nikhinson/AP

Президент США Дональд Трамп на странице в своей соцсети Truth Social поздравил американцев с полугодием своего президентства.

Свой пост политик начал словами: «Вот это да, время летит!». Он отметил, что за шесть месяцев его пребывания в Белом доме страна превратилась из «безнадежной» в «горячую и уважаемую в мире».

«Нам удалось сделать много хороших и великих вещей, включая завершение множества войн с государствами, не связанными с нами иначе, как через торговлю и/или в некоторых случаях, дружбу», — написал американский лидер.

Он добавил, что считает первые полгода одним из самых важных периодов для любого президента. А изменения, случившиеся со времени его вступления в должность, назвал кардинальными. Свою публикацию он завершил словами «С годовщиной!».

В понедельник, 20 января, Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом США. Вступив в должность, он анонсировал введение режима ЧС на границе с Мексикой и отправку туда войск. Также новый глава государства подтвердил планы переименовать Мексиканский залив в залив Америки и заверил, что в стране будут признавать только два пола. Кроме того, он пообещал вернуть Соединенным Штатам свободу слова. По словам Трампа, с его инаугурации начался «золотой век Америки».

Ранее СМИ узнали, что Трамп и Вэнс покинут США во время летнего отпуска.

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