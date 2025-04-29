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Трамп оценил работу своей администрации по итогам 100 дней президентства

Трамп назвал историческими достижения своей администрации за 100 дней работы
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Carolyn Kaster/AP

Президент США Дональд Трамп выступил с оценкой работы своей администрации после 100 дней президентства, заявив, что его команда добилась исторических результатов. Об этом американский лидер написал в своей социальной сети Truth Social.

«Мы уже побили все рекорды предыдущих администраций и продолжим усердно трудиться», — отметил глава Белого дома.

Трамп добавил, что планирует нанимать в свою команду новых людей, которые будут являться «компетентными и трудолюбивыми патриотами», вместе с которыми американский лидер сможет привести США к золотому веку.

До этого агентство Associated Press сообщало, что первые 100 дней Трампа на посту президента оправдали ожидания порядка 70% жителей США, однако 62% респондентов выразили мнение, что США развиваются в неправильном направлении.

При этом, несмотря на поддержку на старте, уровень одобрения политики Трампа снизился, и деятельность американского лидера теперь одобряет меньшее количество граждан. Как сообщал The Hill, уровень одобрения президента США упал до рекордного минимума с начала второго срока.

Ранее Трамп раскритиковал СМИ из-за опросов общественного мнения.

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