Новости политики

Эксперт рассказал, когда США отменят санкции против России

Американист Ордуханян: США могут отменить санкции, если будет заключен мир
Алексей Филиппов/РИА Новости

США могут отменить введенные против России санкции после заключения мирного соглашения по Украине. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» высказал политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

«Если мы придем к определенным договоренностям, то, безусловно, начнется, я подчеркиваю, процесс постепенного снятия санкций», — отметил эксперт.

Процесс снятия санкций против РФ, считает Ордуханян, уже был обозначен в рамках диалога России и США. Он напомнил, что российская сторона подняла вопросы о дипломатической собственности России, стороны также заговорили о восстановлении авиасообщения.

По словам Ордуханяна, европейские санкции против Москвы при этом будут «гораздо дольше» и «гораздо жестче».

22 декабря Евросоюз продлил действие 19 пакетов санкций против России до конца июля 2026 года.

15 декабря Совет ЕС утвердил санкции в отношении России, впервые с начала специальной военной операции не сумев объединить их в масштабный пакет ограничительных мер.

Ранее стало известно, кому Европа перестает помогать ради Украины.

