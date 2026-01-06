Супруга Мадуро выбрала адвокатом испаноязычного экс-сотрудника минюста США

Интересы супруги президента Венесуэлы Николаса Мадуро Силии Флорес представляет испаноязычный экс-сотрудник минюста США Марк Доннелли. Об этом сообщает РИА Новости.

Доннелли 12 лет проработал в Министерстве юстиции США, где занимал должность старшего прокурора по Южному округу Техаса. До этого он восемь лет служил в прокуратуре в Хьюстоне.

3 января 2026 года силы США атаковали Венесуэлу, захватив президента Николаса Мадуро с женой. 5 января 2026 года лидера Венесуэлы начали судить за преступления, связанные с созданием наркокартеля. При этом по существу дело начнут рассматривать не ранее 2027 года.

Исполняющим обязанности президента Венесуэлы назначили вице-президента Делси Родригес. Трамп пригрозил Родригес, что она заплатит «очень высокую цену», если не будет принимать правильных решений. А сама Родригес призвала Трампа к миру и диалогу.

