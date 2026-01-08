В Польше призвали отправить военных на Украину

Польский военный контингент должен присутствовать на территории Украины, декларации об организационно-логистической поддержке недостаточно. Об этом заявил бывший министр иностранных дел страны Яцек Чапутович в интервью «Укринформу».

«Я с самого начала считаю, что Польша должна делать больше, более активно участвовать и не отказываться от участия в военной миссии, хотя, конечно, не быть там на ведущих ролях», — заявил Чапутович.

По его словам, текущая позиция Варшавы стала результатом опасений польского общества участием в военном конфликте, поэтому правительство использует тактику «определенного отступления».

6 января в Париже прошел саммит «коалиции желающих», в котором приняли участие лидеры европейских стран, а также спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять хозяина Белого дома Джаред Кушнер. На встрече присутствовала украинская делегация во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

После встречи Зеленский, премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон подписали декларацию о развертывании в республике многонациональных сил после окончания конфликта.

Ранее в Госдуме предупредили о последствиях отправки европейских войск на Украину.