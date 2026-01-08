Размер шрифта
Американский вице-президент извинился перед наркоманами

Fox News: Вэнс извинился перед наркоманами и призвал их лечиться
Leah Millis/Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News извинился перед наркоманами и призвал их лечиться.

«Обращаюсь ко всем людям, которые любят кокаин, — я прошу прощения. <...> Мы призываем вас лечь в реабилитационный центр, и мы продолжим отстаивать интересы Америки», — сказал Вэнс в ответ на вопрос журналистов, как США будут бороться с наркотиками.

Он добавил, что президент США Дональд Трамп не любит кокаин.

6 января сенатор-республиканец США Линдси Грэм заявил, что, помимо Венесуэлы, Колумбия и Куба входят в так называемый «наркотический халифат» и дни Кубы уже сочтены.

23 декабря 2025 года президент США Дональд Трамп потребовал от президента Колумбии Густаво Петро пресечь производство наркотиков в стране. Также в январе американский лидер не исключил военной операции против Колумбии, которая была бы аналогична атаке на Венесуэлу.

Ранее Трамп заявил, что США не воюют с Венесуэлой.

