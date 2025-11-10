На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине рассказали об «отмывании» коррупционных денег в сфере энергетики

На Украине деньги от коррупции в энергетике легализовали в офисе в центре Киева
true
true
true
close
Gleb Garanich/Reuters

На Украине легализация денег о коррупции в сфере энергетики осуществлялась через офис в центре Киева. Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ).

По его даннным, через этот офис было «отмыто» порядка $100 млн.

10 ноября депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что детективы НАБУ пришли с обысками к министру юстиции и бывшего министра энергетики Германа Галущенко. Он отметил, что это не все оперативные мероприятия — обыски параллельно проходят в государственной корпорации «Энергоатом».

По информации парламентария, Галущенко и руководство «Энергоатома» считаются близкими к соратнику президента Украины Владимира Зеленского — Тимуру Миндичу, у которого тоже проводятся обыски.

Позже в НАБУ подтвердили обыски по делу о коррупции в сфере энергетики Украины. В ведомстве заявили, что «следствие задокументировало деятельность «высокоуровневой преступной организации», участники которой «выстроили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора», в частности, «Энергоатом».

Ранее Европа возмутилась решением Зеленского подчинить антикоррупционные органы Украины.

Новости Украины
