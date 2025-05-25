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В правящей партии Турции надеются на избрание Эрдогана на новый срок

Партия справедливости и развития Турции рассчитывает на переизбрание Эрдогана
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Depo/Global Look Press

Правящая в Турции Партия справедливости и развития рассчитывает на избрание Реджепа Тайипа Эрдогана на новый президентский срок, заявил глава комитета парламента страны по цифровым СМИ Хусейин Яйман. Об этом сообщает Anadolu.

Он подчеркнул, что партия продолжает совершать тихие реформы под лидерством Эрдогана.

По словам Яймана, президент будет переизбран на ближайших выборах.

23 мая сообщалось, что в Турции правоохранители арестовали 49 сотрудников муниципалитета Стамбула, в том числе высокопоставленных помощников экс-мэра Экрема Имамоглу.

19 марта в Турции задержали мэра Стамбула, одного из лидеров оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) Экрема Имамоглу. Политика обвиняют в коррупции и сотрудничестве с террористами: по версии следствия, благодаря содействию Имамоглу члены Рабочей партии Курдистана (РПК), которая признана в стране террористической, смогли получить посты в системе городского управления Стамбула.

Имамоглу является главным политическим оппонентом действующего главы Турции Реджепа Эрдогана и рассматривался оппозицией как будущий кандидат на президентских выборах. После его задержания в Стамбуле и других городах прошли масштабные акции протеста. Полиция применила водометы и газ против демонстрантов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Имамоглу присвоили звание почетного гражданина Парижа.

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