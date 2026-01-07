The Times сообщила о слежке НАТО за российским танкером «Маринера»

Великобритания, Ирландия, США и Франция задействовали авиацию для наблюдения за российским нефтяным танкером «Маринера» в Атлантическом океане. Об этом сообщила газета The Times.

По данным издания, в последние дни в район следования судна вылетали два разведывательных самолета ВВС США P-8 с авиабазы Милденхолл в графстве Саффолк, а также истребитель Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании с базы Лоссимут на северо-востоке Шотландии. В операции также участвовали патрульный самолет ВМС Франции и воздушное судно Воздушного корпуса Ирландии.

The Times также утверждает, что танкер прошел через американскую морскую блокаду Венесуэлы и сейчас направляется в Северное море. Издание не исключает, что США могут предпринять попытку захвата судна.

В МИД РФ заявляли, что Москва с обеспокоенностью отслеживает, по ее оценке, аномальную ситуацию вокруг танкера «Маринера», который, несмотря на гражданский статус, оказался в центре повышенного внимания со стороны военных США и других стран НАТО. Во внешнеполитическом ведомстве указали, что уже несколько дней за судном следует корабль береговой охраны США.

На этом фоне российская сторона призвала западные страны соблюдать принципы свободы судоходства в открытом море.

Ранее в МИД осудили задержание Швецией российского судна «Адлер».