Новости политики

Политолог объяснил отказ США подписывать декларацию о гарантиях безопасности Украине

Политолог Блохин: США не гарантируют безопасность США из-за своих интересов
Vadim Ghirda/AP

Соединенные Штаты не стали подписывать совместное заявление о предоставлении гарантий безопасности Украине по итогам встречи «коалиции желающих» из-за собственных интересов. Об этом News.ru заявил политолог Константин Блохин.

«Очевидно, что гарантия безопасности Украины для США крайне дорого выйдет, к тому же у них масса своих забот в Латинской Америке и на Ближнем востоке. Вашингтон не хочет ввязываться в новую возможную глобальную войну с Россией. А Украина как раз хочет привязать Штаты с помощью гарантий безопасности», — заявил Блохин.

По его словам, Соединенные Штаты не могут гарантировать безопасность Украины из-за нереализуемых требований Киева. Выдвигаемые условия невыгодны для Вашингтона, заметил эксперт.

Политолог подчеркнул, что американцы не хотят брать на себя «слишком дорогое бремя». Планы Киева об армии в 800 тысяч человек и размещении иностранных войск на Украине нереалистичны, как и «навязчивая идея» о вступлении в НАТО, констатировал Блохин.

До этого газета Politico писала, что США на встрече «коалиции желающих» в Париже не стали подписывать совместное заявление о предоставлении гарантий безопасности Украине. Журналисты также утверждают, что подробности участия США в многонациональных силах по Украине были удалены из более раннего проекта. Уточняется, что в той версии США брали на себя обязательство «поддержать силы в случае нападения» и оказать помощь в сборе разведданных и материально-техническом обеспечении.

Ранее Макрон допустил появление «тысяч французских солдат» на Украине.

