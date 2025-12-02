СМИ: Трампу выгоднее взаимодействовать с Россией, чем со странами НАТО

WSJ: Трамп больше заинтересован в связях с Россией, чем в защите стран НАТО

Президент США Дональд Трамп больше заинтересован в развитии связей с Россией, чем во взаимодействии со странами НАТО. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

«Утечка мирного плана и стенограммы разговора Уиткоффа с высокопоставленным помощником Кремля по внешней политике оставили у многих впечатление, что администрация Трампа больше заинтересована в улучшении связей и экономического сотрудничества с Россией, чем в защите трансатлантического альянса», — говорится в сообщении издания.

На этом фоне, отмечает газета, госсекретарь Марко Рубио пропустит проходящее два раза в год совещание министров иностранных дел стран НАТО и направит туда своего заместителя. По данным WSJ, последний раз главный дипломат США не присутствовал на мероприятии в 1999 году, когда Вашингтон был сосредоточен на урегулировании ближневосточного конфликта.

До этого агентство Bloomberg распространило информацию о документе неясного происхождения, в котором, как утверждается, помощник президента России Юрий Ушаков и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф обсуждали мирный план по Украине, который американцы якобы должны были «представить как свой».

26 ноября Ушаков заявил, что Россия не занимается «сливом» в прессу закрытых разговоров с иностранными политиками. По его словам, он часто разговаривает с Уиткоффом, но содержание их контактов он не комментирует, поскольку они носят закрытый характер.

Ранее в Кремле назвали преувеличенным значение «слива» разговора Уиткоффа и Ушакова.