На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ: Трампу выгоднее взаимодействовать с Россией, чем со странами НАТО

WSJ: Трамп больше заинтересован в связях с Россией, чем в защите стран НАТО
true
true
true
close
Anna Rose Layden/Reuters

Президент США Дональд Трамп больше заинтересован в развитии связей с Россией, чем во взаимодействии со странами НАТО. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

«Утечка мирного плана и стенограммы разговора Уиткоффа с высокопоставленным помощником Кремля по внешней политике оставили у многих впечатление, что администрация Трампа больше заинтересована в улучшении связей и экономического сотрудничества с Россией, чем в защите трансатлантического альянса», — говорится в сообщении издания.

На этом фоне, отмечает газета, госсекретарь Марко Рубио пропустит проходящее два раза в год совещание министров иностранных дел стран НАТО и направит туда своего заместителя. По данным WSJ, последний раз главный дипломат США не присутствовал на мероприятии в 1999 году, когда Вашингтон был сосредоточен на урегулировании ближневосточного конфликта.

До этого агентство Bloomberg распространило информацию о документе неясного происхождения, в котором, как утверждается, помощник президента России Юрий Ушаков и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф обсуждали мирный план по Украине, который американцы якобы должны были «представить как свой».

26 ноября Ушаков заявил, что Россия не занимается «сливом» в прессу закрытых разговоров с иностранными политиками. По его словам, он часто разговаривает с Уиткоффом, но содержание их контактов он не комментирует, поскольку они носят закрытый характер.

Ранее в Кремле назвали преувеличенным значение «слива» разговора Уиткоффа и Ушакова.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами