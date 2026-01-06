Размер шрифта
Премьер Венгрии высказался о потенциальном кредите Украине в размере €800 млрд

Орбан: Европа навредит своему народу, предоставив Украине €800 млрд
Jonathan Ernst/Reuters

Находящаяся в рецессии Европа навредит своему народу, предоставив Украине €800 млрд. Слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана привел представитель правительства Золтан Ковач.

«Украина просит €800 млрд в течение следующего десятилетия, в то время как Европа находится в рецессии. Те, кто платят эту цену, вредят своему собственному народу, и в конечном итоге общества будут сопротивляться политике, которая разрушает стандарты жизни», — написал он в соцсети X.

В конце декабря президент Украина Владимир Зеленский рассказал, что страна нуждается примерно в $700–800 млрд. Заявление прозвучало на фоне выдачи Украине кредита в размере €90 млрд за счет бюджета Евросоюза. Решение ЕС принял на саммите в Брюсселе 19 декабря. Эти деньги будут направлены на покрытие неотложных финансовых потребностей страны в 2026 и 2027 году.

Ранее эксперт рассказал, как Украина потратит выделенные Европой €90 млрд.
 
