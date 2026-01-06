Литва готова направить на Украину солдат в рамках гарантий безопасности

Советник президента Литвы Аста Скайсгирите рассказала, что балтийская республика готова направить на Украину до 150 солдат. Ее слова передает радиостанция «Жиню радияс».

«После достижения мира Литва готова направить на Украину до 150 солдат с вооружением и необходимой боевой техникой», — поделилась Скайсгирите.

По ее словам, Литва высказывается за предоставление максимально долгих гарантий безопасности для Украины на срок от 15 до 30 лет. Она также напомнила, что Вильнюс принял на себя обязательство оказывать Украине военную помощь в размере 0,25% валового внутреннего продукта республики.

6 января агентство Bloomberg писало, что Европа хочет привлечь Россию к обсуждению гарантий безопасности для Украины.

Европейские чиновники сообщают, что их последние переговоры с Соединенными Штатами прошли успешно, а гарантии безопасности находятся «на хорошем этапе» обсуждения.

30 декабря президент Украины Владимир Зеленский говорил, что гарантии безопасности должны предусматривать мониторинговую миссию и пункты по реагированию союзников в случае нарушения мирного соглашения.

Ранее премьер Польши заявил о готовности США отправить войска на Украину.