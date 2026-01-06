Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине

Литва готова направить на Украину солдат в рамках гарантий безопасности

Радио «Жиню радияс»: Литва готова направить Киеву до 150 солдат
Shutterstock/FOTODOM

Советник президента Литвы Аста Скайсгирите рассказала, что балтийская республика готова направить на Украину до 150 солдат. Ее слова передает радиостанция «Жиню радияс».

«После достижения мира Литва готова направить на Украину до 150 солдат с вооружением и необходимой боевой техникой», — поделилась Скайсгирите.

По ее словам, Литва высказывается за предоставление максимально долгих гарантий безопасности для Украины на срок от 15 до 30 лет. Она также напомнила, что Вильнюс принял на себя обязательство оказывать Украине военную помощь в размере 0,25% валового внутреннего продукта республики.

6 января агентство Bloomberg писало, что Европа хочет привлечь Россию к обсуждению гарантий безопасности для Украины.

Европейские чиновники сообщают, что их последние переговоры с Соединенными Штатами прошли успешно, а гарантии безопасности находятся «на хорошем этапе» обсуждения.

30 декабря президент Украины Владимир Зеленский говорил, что гарантии безопасности должны предусматривать мониторинговую миссию и пункты по реагированию союзников в случае нарушения мирного соглашения.

Ранее премьер Польши заявил о готовности США отправить войска на Украину.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27570079_rnd_7",
    "video_id": "record::1611df88-e03a-4731-ac82-7822b2d34b66"
}
 
Теперь вы знаете
Платить детям — зло или залог их будущего богатства? Плюсы и минусы денежной мотивации
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+