Патриарх Кирилл в рождественском послании обратился к неверующим

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в рождественском послании призвал людей, не считающих себя верующими, открыть сердце Богу. Обращение предстоятеля Русской православной церкви опубликовано на официальном сайте РПЦ накануне праздника Рождества Христова.

В своем поздравлении он обратился к тем, кто пока находится вне церковной жизни, призвав их откликнуться на Божественную любовь и открыть сердце Христу.

В послании патриарх поздравил духовенство и верующих с Рождеством и напомнил о значении Боговоплощения, которое, по его словам, способно преодолеть разобщенность, ожесточение и духовный кризис современного мира. Он подчеркнул, что пришествие Христа стало ответом на трагическое разделение между человеком и Богом и принесло возможность примирения, обновления человеческой природы и обретения подлинного мира.

Глава РПЦ отметил, что, согласно христианскому учению, исцеление жизни человека и всего мира возможно только через единение с Богом. По его словам, именно во Христе человек находит смысл жизни и путь к вечности.

Патриарх Кирилл также указал, что Рождество Христово является праздником надежды, мира и тихой радости, и призвал верующих следовать евангельским заповедям, проявлять терпение, любовь и милосердие, помогать нуждающимся и поддерживать скорбящих. В завершение он пожелал всем крепости сил, духовной радости и мира.

Ранее протоиерей рассказал, что каждый россиянин может найти святого в своей родословной.