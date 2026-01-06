Администрация Трампа проведет брифинг для сенаторов по операции в Венесуэле

Высокопоставленные представители администрации президента США Дональда Трампа проведут закрытый брифинг для всех сенаторов по военной операции в Венесуэле. Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на источники в Конгрессе.

Закрытый брифинг проведут госсекретарь и советник президента по нацбезопасности Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет, генпрокурор Пэм Бонди, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн, а также директор ЦРУ Джон Рэтклифф.

3 января 2026 года силы США атаковали Венесуэлу, захватив президента Николаса Мадуро с женой. 5 января 2026 года лидера Венесуэлы начали судить за преступления, связанные с созданием наркокартеля. При этом по существу дело начнут рассматривать не ранее 2027 года.

Исполняющим обязанности президента Венесуэлы назначили вице-президента Делси Родригес. Трамп пригрозил Родригес, что она заплатит «очень высокую цену», если не будет принимать правильных решений. А сама Родригес призвала Трампа к миру и диалогу.

Ранее в США объяснили ставку Трампа на Делси Родригес в Венесуэле.