В Нидерландах рассказали о предстоящей встрече «коалиции желающих»

Кабмин Нидерландов: в Париже не ожидается итоговых решений по Украине

Окончательных решений по вкладам стран в гарантии безопасности Украине на встрече «коалиции желающих» в Париже не ожидается. Об этом говорится в письме глав МИД и минобороны Нидерландов Давида ван Вила и Рубена Брекелманса парламенту страны, передает РИА Новости.

«Параметры потенциального мирного соглашения и гарантии безопасности еще не определены окончательно. Поэтому окончательное решение о конкретных вкладах на встрече в Париже приниматься не будет», — говорится в заявлении.

6 января состоится саммит лидеров Евросоюза в Париже, участники которого обсудят гарантии безопасности для Украины. 30 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гарантии безопасности должны предусматривать мониторинговую миссию и пункты по реагированию союзников в случае нарушение мирного соглашения.

В конце декабря президент США Дональд Трамп на встрече с Зеленским отметил, что страны Европы будут активно участвовать в обеспечении гарантий безопасности для Украины и подчеркнул, что соглашение о гарантиях безопасности еще не определено.

