В Совфеде объяснили интерес США к Гренландии и Венесуэле

Пушков: Венесуэла и Гренландия — звенья одной цепи в политике Трампа
Виталий Белоусов/РИА Новости

У США больше нет возможности помешать выдвижению новых центров силы в мире, поэтому Штаты пытаются противостоять им и сохранять свой статус «гипердержавы». Атака на Венесуэлу и заявления о захвате Гренландии — действия в этом направлении. Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков.

Сенатор отметил, что Венесуэла и Гренландия — «звенья одной цепи» и политика Трампа по отношению к ним «соответствует новой стратегии нацбезопасности США, «отмеченной геополитическим реализмом».

«В условиях объективного движения мира к многополярности Америки уже нет возможности помешать выдвижению новых центров экономической и военной мощи, но есть возможность противостоять им и сохранять свой статус «гипердержавы». Трамп действует именно в этом направлении. А его «гиперимпериализм», отрицающий любые ограничения, кроме требований эффективности, является средством достижения поставленной им цели», — отметил Пушков.

Пушков написал, что президент США Дональд Трамп «возвращается к империалистической политике прошлого», и из-за «возросшей мировой конкуренции и давления на позиции США со стороны новых центров силы» империализм Трампа «приобретает новые гипертрофированные черты».

«В его глазах речь идет о выживании США в качестве супердержавы — первой и главной сверхдержавы мира. А для этого необходим неограниченный доступ к природным ресурсам и контроль над территориями, обеспечивающими поддержание такого статуса», — подчеркнул Пушков.

3 января Вашингтон атаковал Венесуэлу, захватив президента Николаса Мадуро вместе с супругой. Затем Трамп заявил о намерении управлять страной. Также после атаки Трамп подчеркнул, что Гренландия нужна США для обеспечения своей безопасности и для обеспечения Евросоюза, а замглавы администрации США Стивен Миллер усомнился в праве Дании управлять Гренландией.

Ранее Пушков отверг возможность конфликта из-за Гренландии. 

