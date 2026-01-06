Размер шрифта
Спецпредставитель Путина сообщил о новой эре перерисовки карт влияния

Дмитриев: в мире наступила эра перерисовки карт влияния
Алексей Дружинин/РИА Новости

В мире наступила эра перерисовки карт влияния. Об этом заявил спецпредставитель президента России, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети Х.

«Эпоха перерисовки карт влияния», — написал Дмитриев, комментируя публикацию одного из пользователей соцсети, в которой он разместил карту мира, поделенную на три части между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, а также председателем КНР Си Цзиньпином.

6 января глава Пентагона Пит Хегсет высказался о переустройстве мира. По его словам, в настоящее время мир вступил в новую эпоху противостояния сверхдержав. При этом он уточнил, что США не ищут войны, однако для того, чтобы обеспечить мир, необходимо быть готовым сдержать войну и, если понадобится, выиграть ее, сказал Хегсет.

До этого Госдепартамент США в соцсети X официально объявил западное полушарие исключительной зоной интересов Вашингтона. В публикации говорится, что Дональд Трамп не допустит, чтобы Соединенным Штатам угрожала опасность.

Ранее Госдеп США на русском призвал «не играть в игры с Трампом».

