Госдеп США объявил западное полушарие «исключительной зоной интересов» страны

Госдепартамент США на странице в соцсети X официально объявил западное полушарие исключительной зоной интересов своей страны.

«Это наше полушарие, и президент [США Дональд] Трамп не допустит, чтобы нам угрожала опасность», — говорится в сообщении.

До этого глава амриканского Госдепа Марко Рубио заявил, что страна ведут войну не с Венесуэлой, а с наркокартелями, и именно пресечение незаконного оборота наркотиков было целью американской операции в стране. Он подчеркнул, что Вашингтону не нужна венесуэльская нефть, но он будет ее контролировать, чтобы ограничить влияние на эту отрасль своих «противников»: России, Китая и Ирана. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Как заявил генсек ООН Антониу Гутерриш, объединение призывает все политические силы Венесуэлы к «инклюзивному демократическому диалогу» для определения будущего страны. Генсек международной организации обратил внимание, что США не соблюдали нормы международного права, проводя свою операцию в Венесуэле.

3 января 2026 года США ударили по Венесуэле и захватили Мадуро с женой.

5 января прошло первое заседание суда по делу венесуэльского лидера в Нью-Йорке. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию событий.

