Сын Мадуро прокомментировал похищение отца

Сын президента Венесуэлы Николаса Мадуро Герра выступил с публичным заявлением после захвата отца американскими военными. Об этом сообщила газета Daily Mail.

«Папа, ты сделал всех нас в семье сильными людьми. Вот мы выполняем свой долг, пока ты не вернешься. Родина в хороших руках, папа. И скоро мы обнимем друг друга здесь, в Венесуэле», — сказал он.

3 января 2026 года силы США атаковали Венесуэлу, захватив президента Николаса Мадуро с женой. 5 января 2026 года лидера Венесуэлы начали судить за преступления, связанные с созданием наркокартеля. При этом по существу дело начнут рассматривать не ранее 2027 года.

Исполняющим обязанности президента Венесуэлы назначили вице-президента Делси Родригес. Трамп пригрозил Родригес, что она заплатит «очень высокую цену», если не будет принимать правильных решений. А сама Родригес призвала Трампа к миру и диалогу.

