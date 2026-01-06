Премьер Польши рассказал, о чем будут говорить участники «коалиции желающих»

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что «коалиция желающих» на встрече в Париже во вторник может принять декларацию, не содержащую никаких обязательств. Об этом сообщает РИА Новости.

«Эта декларация еще не будет обязательствами, которые требовали бы каких-то логистических решений или финансовых со стороны этой группы государств», — отметил Туск.

Он добавил, что в декларации будут отражены следующие пункты — европейско-американское сотрудничество в пользу поддержки Украины, восстановление страны после войны, «получение безопасных и справедливых с точки зрения Киева и с точки зрения Европы условий мира или по крайней мере прекращения огня».

Телеканал TF1 сообщал, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер примут участие во встрече «коалиции желающих» по оказанию помощи Украине в Париже.

6 января состоится саммит лидеров Евросоюза в Париже, участники которого обсудят гарантии безопасности для Украины. 30 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гарантии безопасности должны предусматривать мониторинговую миссию и пункты по реагированию союзников в случае нарушение мирного соглашения.

Ранее премьер Польши заявил о готовности США отправить войска на Украину.