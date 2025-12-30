Премьер Польши заявил о готовности США отправить войска на Украину

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что США задекларировали готовность участвовать в гарантиях безопасности для Украины после завершения конфликта, речь идет о присутствии американских военных на границе, либо на линии соприкосновения с Россией. Об этом сообщает «Укринформ».

«Эти однозначные декларации появились впервые. Посмотрим, насколько последовательными будут наши партнеры с другой стороны Атлантики, но это дает надежду на завершение этих переговоров успехом. Успехом я считаю завершение войны», — заявил Туск.

Накануне украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом остались неразрешенными два вопроса по мирному плану из 20 пунктов. Речь идет о Запорожской АЭС и территориях.

При этом он заметил, что мирный план готов на 90 процентов. Если говорить о гарантиях безопасности, то они полностью готовы, уточнил президент Украины. Глава государства подчеркнул, что обсуждается «срок действия гарантий безопасности».

Ранее премьер Польши заявил, что «мир не за горами».