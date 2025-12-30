Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости политики

Премьер Польши заявил о готовности США отправить войска на Украину

Премьер Туск: США готовы развернуть войска на Украине после завершения конфликта
Geert Vanden Wijngaert/AP

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что США задекларировали готовность участвовать в гарантиях безопасности для Украины после завершения конфликта, речь идет о присутствии американских военных на границе, либо на линии соприкосновения с Россией. Об этом сообщает «Укринформ».

«Эти однозначные декларации появились впервые. Посмотрим, насколько последовательными будут наши партнеры с другой стороны Атлантики, но это дает надежду на завершение этих переговоров успехом. Успехом я считаю завершение войны», — заявил Туск.

Накануне украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом остались неразрешенными два вопроса по мирному плану из 20 пунктов. Речь идет о Запорожской АЭС и территориях.

При этом он заметил, что мирный план готов на 90 процентов. Если говорить о гарантиях безопасности, то они полностью готовы, уточнил президент Украины. Глава государства подчеркнул, что обсуждается «срок действия гарантий безопасности».

Ранее премьер Польши заявил, что «мир не за горами».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27537487_rnd_7",
    "video_id": "record::48141623-8583-4f63-9d2a-ce8dc1e8c656"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+