Новости политики

В Совфеде прокомментировали действия США в отношении Мадуро

Сенатор Карасин: действия США с Мадуро — «театральное представление»
Алексей Дружинин/РИА Новости

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в своем Telegram-канале назвал действия Соединенных Штатов в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро «театральным представлением».

«Театральные представления с последующими судебными процессами вряд ли кого-то могут обмануть. Силовые действия против независимой Венесуэлы должны быть однозначно осуждены», — поделился Карасин.

3 января 2026 года силы США атаковали Венесуэлу, арестовали и вывезли президента Николаса Мадуро с женой. 5 января 2026 года Мадуро начали судить за преступления в сфере наркобизнеса.

Исполняющим обязанности президента Венесуэлы стала вице-президент республики Делси Родригес, которая приняла присягу 5 января. СМИ писали, что разведка ЦРУ пришла к выводу, что люди из окружения Мадуро лучше всего подходят для управления Венесуэлой. При этом Трамп назвал себя главной фигурой в управлении Венесуэлой и пригрозил Родригес, что она заплатит большую цену, если будет принимать неправильные решения.

Ранее в США объяснили ставку Трампа на Делси Родригес в Венесуэле.

