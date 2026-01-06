В Турции назвали события в Венесуэле началом системных изменений в мире

Атака США на Венесуэлу станет началом системных изменений в мире. Об этом пишет газета Hurriyet.

«Мир вступает в эпоху, когда «власть будет говорить громче правил», а роль энергии и редких элементов в американской военной стратегии будет усиливаться. <...> Эта история только начинается», — говорится в публикации.

3 января 2026 года силы США атаковали Венесуэлу, захватив президента Николаса Мадуро с женой. 5 января 2026 года лидера Венесуэлы начали судить за преступления, связанные с созданием наркокартеля. При этом по существу дело начнут рассматривать не ранее 2027 года.

Исполняющим обязанности президента Венесуэлы назначили вице-президента Делси Родригес. Трамп пригрозил Родригес, что она заплатит «очень высокую цену», если не будет принимать правильных решений. А сама Родригес призвала Трампа к миру и диалогу.

