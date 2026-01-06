В ООН осудили операцию США в Венесуэле

Военная операция США в Венесуэле подрывает основы международного права. Об этом в соцсети X написал Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

«Военная операция США в Венесуэле подрывает основополагающий принцип международного права: государства не должны применять силу для отстаивания своих территориальных претензий или политических требований», — написал он.

3 января 2026 года силы США атаковали Венесуэлу, захватив президента Николаса Мадуро с женой. 5 января 2026 года лидера Венесуэлы начали судить за преступления, связанные с созданием наркокартеля. При этом по существу дело начнут рассматривать не ранее 2027 года.

Исполняющим обязанности президента Венесуэлы назначили вице-президента Делси Родригес. Трамп пригрозил Родригес, что она заплатит «очень высокую цену», если не будет принимать правильных решений. А сама Родригес призвала Трампа к миру и диалогу.

