На Украине увидели связь между отставкой главы СБУ и делом «кошелька» Зеленского

Отставка главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка связана с коррупционным делом соратника и «кошелька» украинского лидера Тимура Миндича. Об этом сообщило украинское издание Liga со ссылкой на собственные источники.

По словам собеседников издания, президент Украины Владимир Зеленский оказался недоволен действиями главы СБУ, который не смог предотвратить вынос коррупционного скандала в публичное поле или хотя бы минимизировать его масштабы.

До этого «Украинская правда» также сообщила, что Малюка обвиняют в том, что СБУ в тылу занималось «неприкрытой коммерцией, раздевая бизнес, когда и какой ей заблагорассудится».

5 января Василий Малюк официально объявил, что подал заявление об отставке с должности главы Службы безопасности Украины. При этом он отметил, что остается в системе СБУ «реализовывать асимметричные спецоперации мирового уровня, которые и в дальнейшем будут наносить врагу максимальный ущерб».

В этот же день Зеленский назначил Евгения Хмару новым главой Службы безопасности Украины.

Ранее Зеленский подписал указ о назначении Буданова и нового главы ГУР.