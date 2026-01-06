Экс-чиновница Белого дома задалась вопросом о праве США на действия в Венесуэле

Экс-директор по России в Совете национальной безопасности США Фиона Хилл задалась вопросом о том, почему у США, но не у России, может быть право на действия в своем «заднем дворе». Об этом пишет газета The New York Times.

«Если у нас есть право на агрессию на нашем заднем дворе, то почему нет у них?», — сказала она.

3 января 2026 года силы США провели операцию в Венесуэле и захватили президента Николаса Мадуро. Его увезли в Штаты, чтобы судить за преступления в сфере наркобизнеса. Первое заседание заседание против Мадуро состоялось 5 января 2026 года, однако Bloomberg писал, что рассматривать дело Мадуро по существу начнут не ранее 2027 года.

Сейчас обязанности президента Венесуэлы исполняет вице-президент Делси Родригес. По данным СМИ, разведка ЦРУ пришла к выводу, что соратники Мадуро лучше всего подходят для управления Венесуэлой.

Ранее в Госдуме назвали поведение властей США «нездоровой эйфорией».