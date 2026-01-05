В Венесуэле для отражения атаки США мобилизованы более 4 млн человек

Посол Гутьеррес: в Венесуэле для защиты страны мобилизованы свыше 4 млн человек

Свыше 4 млн венесуэльцев мобилизованы для защиты страны на случай возможного нападения Соединенных Штатов. Об этом, ссылаясь на посла Венесуэлы в Анкаре Фрэди Эдуардо Молину Гутьерреса, сообщает турецкое информационное агентство DHA.

По словам дипломата, венесуэльский народ готов к сопротивлению. Он подчеркнул, что население страны подготовилось как идеологически, так и практически, чтобы противостоять американской атаке.

Посол отметил, что Венесуэла столкнулась с «самой большой военной силой в истории», но, несмотря на это, будет защищаться. Для этого в стране, кроме вооруженных сил, мобилизованы более 4 млн граждан.

5 января власти Венесуэлы объявили мобилизацию вооруженных сил и ввели «военный режим» для сотрудников нефтяной промышленности и других производств.

В этот же день федеральный суд Нью-Йорка провел первое заседание по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Главу латиноамериканского государства оставили под стражей и назначили новое слушание. Сам Мадуро отказался признавать вину и назвал себя военнопленным. Дело против него рассматривал судья, выносивший решения не в пользу американского лидера Дональда Трампа. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Россия призвала США немедленно освободить Мадуро.