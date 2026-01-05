Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине

В Венесуэле для отражения атаки США мобилизованы более 4 млн человек

Посол Гутьеррес: в Венесуэле для защиты страны мобилизованы свыше 4 млн человек
Виталий Невар/Reuters

Свыше 4 млн венесуэльцев мобилизованы для защиты страны на случай возможного нападения Соединенных Штатов. Об этом, ссылаясь на посла Венесуэлы в Анкаре Фрэди Эдуардо Молину Гутьерреса, сообщает турецкое информационное агентство DHA.

По словам дипломата, венесуэльский народ готов к сопротивлению. Он подчеркнул, что население страны подготовилось как идеологически, так и практически, чтобы противостоять американской атаке.

Посол отметил, что Венесуэла столкнулась с «самой большой военной силой в истории», но, несмотря на это, будет защищаться. Для этого в стране, кроме вооруженных сил, мобилизованы более 4 млн граждан.

5 января власти Венесуэлы объявили мобилизацию вооруженных сил и ввели «военный режим» для сотрудников нефтяной промышленности и других производств.

В этот же день федеральный суд Нью-Йорка провел первое заседание по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Главу латиноамериканского государства оставили под стражей и назначили новое слушание. Сам Мадуро отказался признавать вину и назвал себя военнопленным. Дело против него рассматривал судья, выносивший решения не в пользу американского лидера Дональда Трампа. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Россия призвала США немедленно освободить Мадуро. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27566065_rnd_5",
    "video_id": "record::89648fd7-98cd-48a7-a9a4-7ef7c235c482"
}
 
Теперь вы знаете
Мягкие диваны и поза нога на ногу. Как мы сами незаметно разрушаем свои спины
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+