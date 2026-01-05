Размер шрифта
В ООН высказались об объяснениях США после атаки на Венесуэлу

Офис Гутерриша: ООН не получала комментариев от США после удара по Венесуэле
Kay Nietfeld/Global Look Press

Организация Объединенных Наций (ООН) не получала никаких официальных комментариев со стороны США после проведения военной операции в Венесуэле. Об этом заявил представитель генсека объединения Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

По его словам, генсек организации Антониу Гутерриш на данный момент возвращается из Лиссабона в Нью-Йорк из-за ситуации вокруг Венесуэлы.

«Мы не получали каких-либо официальных разъяснений со стороны США касательно того, что произошло», — заявил Дюжаррик.

Он также отказался прямо ответить на вопрос журналистов о том, расценивает ли всемирная организация действия США в отношении президента Венесуэлы как похищение.

До этого генсек заявил, что ООН призывает все политические силы Венесуэлы к «инклюзивному демократическому диалогу» для определения будущего страны. Генсек международной организации обратил внимание, что США не соблюдали нормы международного права, проводя свою операцию в Венесуэле.

3 января 2026 года США ударили по Венесуэле и захватили Мадуро с женой. В США лидера страны передадут суду за преступления, связанные с созданием наркокартеля.

Ранее госдеп США объяснил нападение на Венесуэлу.

