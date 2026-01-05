Размер шрифта
Завершилось первое заседание по делу Мадуро в США

Eduardo Munoz/Reuters

Первое заседание суда по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Нью-Йорке завершилось. Об этом сообщает CNN.

По данным журналистов, следующее заседание состоится 17 марта в 11:00.

После окончания слушания венесуэльский лидер вместе с супругой покинули зал суда под сопровождением федеральных маршалов США.

Адвокат Мадуро Барри Поллак в ходе заседания заявил, что пока не намерен добиваться освобождения подзащитного под залог. Он также напомнил о наличии у клиента проблем со здоровьем, которые требуют внимания. Он уточнил, что супруга Мадуро могла получить переломы ребер в ходе захвата американскими военными.

Президент Венесуэлы в ходе слушания сидел рядом со своим адвокатом Барри Поллаком. Для перевода политик использовал наушники и делал записи по ходу заседания. Рядом с Мадуро также находились его жена Флорес и второй адвокат Марк Доннелли. Перед изложением обвинительного заключения окружной судья Элвин Хеллерстайн поприветствовал венесуэльского лидера. Тот кивнул и ответил жестом.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию слушания.

Ранее Белый дом опубликовал видео с «прогулкой позора» Мадуро.

