Адвокат Мадуро заявил о наличии у подзащитного проблем со здоровьем

Адвокат Мадуро заявил о наличии у президента Венесуэлы проблем со здоровьем

Адвокат президента Венесуэлы Николаса Мадуро Барри Поллак заявил о наличии у венесуэльского лидера проблем со здоровьем, которые требуют внимания, передает CNN.

«Поллак сообщил судье, что у Мадуро «есть некоторые проблемы со здоровьем и медицинские вопросы», которые «потребуют внимания», — уточнил телеканал.

При этом супруга президента Венесуэлы Силия Флорес, по словам ее адвоката Марка Доннелли, получила «серьезные травмы во время своего похищения». Он отметил, что у нее, возможно, перелом или серьезные ушибы ребер, и потребуется медицинское обследование.

До этого суд в Нью-Йорке начал оглашать обвинения Николасу Мадуро и его супруге Силии Флорес.

Перед изложением обвинительного заключения окружной судья Элвин Хеллерстайн поприветствовал президента Венесуэлы. Тот кивнул и ответил жестом. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию слушания.

3 января Соединенные Штаты нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак президент США Дональд Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили президента Николаса Мадуро и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

Ранее Небензя заявил, что Россия поражена циничностью США.