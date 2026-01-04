Белый дом опубликовал видео с «прогулкой позора» Мадуро

В официальном аккаунте Белого дома в соцсети X появилось видео с «прогулкой позора» (практика, используемая правоохранительными органами США, когда заключенный появляется публично в наручниках, чтобы СМИ могли сообщить о его аресте. — «Газета.Ru») президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Достоверность ролика не подтверждена, он может быть фейком. Многие комментаторы считают, что ролик сделан с помощью ИИ. Белый дом перепостил запись. Оригинальный пост разместил Пол Мауро. В соцсети указано, что он сотрудничает с телеканалом Fox News.

На видео политик в черной толстовке с капюшоном в сопровождении правоохранителей идет по коридору под звуки вспышек фотокамер. На полу лежит синий ковер с надписью DEA NYD (Управление по борьбе с наркотиками штата Нью-Йорк). Мадуро сначала несколько раз говорит по-английски «Доброй ночи», а потом поздравляет присутствующих с Новым годом.

Накануне США нанесли удар по Венесуэле и захватили президента страны и его жену. В Нью-Йорке политику предъявлены обвинения в наркотерроризме и других преступлениях. Президент США Дональд Трамп заявил, что венесуэльский лидер руководил картелем Cartel de los Soles.

Теперь же, по словам главы Белого дома, Мадуро «больше не президент», а управлять республикой «до передачи власти» будут США. В ответ вице-президент Делси Родригес заявила, что Венесуэла «не будет ничьей колонией». «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее Зеленский отреагировал на захват Мадуро фразой «США знают, что делать дальше».