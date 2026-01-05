Размер шрифта
Адвокат Мадуро оценил возможность его освобождения под залог

CNN: адвокат Мадуро пока не добивается освобождения клиента под залог
Adam Gray/Reuters

Адвокат президента Венесуэлы Николаса Мадуро Барри Поллак в ходе заседания суда в Нью-Йорке заявил, что пока не намерен добиваться освобождения подзащитного под залог. Об этом сообщает CNN.

Защита венесуэльского лидера заявила, что не будет сейчас ходатайствовать об освобождении под залог. Соответствующее ходатайство будет подано позже.

На данный момент о причинах такого решения не сообщается. Подробности станут известны позже.

Адвокат президента Венесуэлы заявил о наличии у своего подзащитного проблем со здоровьем, которые требуют внимания. Он уточнил, что супруга Мадуро могла получить переломы ребер в ходе захвата американскими военными.

Президент Венесуэлы на суде сидел рядом со своим адвокатом Барри Поллаком. Для перевода политик использовал наушники и делал записи по ходу заседания. Рядом с Мадуро также находились его жена Флорес и второй адвокат Марк Доннелли. Перед изложением обвинительного заключения окружной судья Элвин Хеллерстайн поприветствовал венесуэльского лидера. Тот кивнул и ответил жестом.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию слушания.

Ранее Белый дом опубликовал видео с «прогулкой позора» Мадуро.

