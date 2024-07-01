Россия закрыла въезд для 99 граждан Канады

Министерство иностранных дел России сообщило, что Москва в порядке контрмер закрывает въезд в Россию на постоянной основе для 99 канадских граждан. Заявление опубликовано на сайте ведомства.

«С российской стороны в порядке контрмер закрывается въезд в Российскую Федерацию на постоянной основе для 99 канадских граждан», — говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что данные лица активно вовлечены в разработку и реализацию «русофобского курса официальной Оттавы».

До этого посол РФ в Оттаве Олег Степанов заявил, что Москва ответит на новые санкции Канады против России. Также он отметил, что канадское правительство вводит антироссийские санкции «в основном, чтобы покрасоваться на внутриполитическом поле и перед своими союзниками». 18 июня Канада ввела санкции в отношении 13 сотрудников правоохранительных органов России.

Ранее Путин назвал санкции против России безумными и бездумными.