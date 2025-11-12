На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Канада расширила рестрикции против России

МИД Канады включил в санкционные списки против России 13 физлиц и 11 юрлиц
true
true
true
close
FatihYavuz/Shutterstock/FOTODOM

Канада расширила рестрикции против России, включив в санкционные списки 13 физических лиц и 11 юридических лиц. Об этом объявила министр иностранных дел Канады Анита Ананд, говорится на сайте ведомства.

«В санкционный список включены 13 физических и 11 юридических лиц, включая несколько, причастных к разработке и развертыванию российской программы беспилотников», — говорится в сообщении.

Помимо этого, Канада ввела санкции против компаний, «поставляющих киберинфраструктуру, используемую в гибридных стратегиях России против Украины». В санкционный список также попали компании, занимающиеся сжиженным природным газом, и 100 российских судов.

В начале ноября Зеленский потребовал от стран Запада ввести санкционные ограничения против всей энергетической отрасли России без исключений.

Украинский лидер подчеркнул, что предыдущих шагов уже недостаточно, и давление «должно быть сильнее». Зеленский считает, что необходимо как можно скорее конфисковать замороженные в Европе российские активы, а также вести санкции против атомной энергетики РФ и меры, которые полностью перекроют поставки западной микроэлектроники для российского военно-промышленного комплекса.

Ранее минфин США призвал страны G7 усилить экономическое давление на Россию.

