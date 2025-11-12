В посольстве России коротко ответили на новые санкции Канады

Посольство РФ: санкции Канады — все равно что противомоскитная сетка на подлодке

Новые санкции Канады в отношении России эффективны не больше, чем противомоскитная сетка на подводной лодке. Об этом заявило посольство России в социальной сети X, прокомментировав решение Оттавы расширить черные списки в отношении Москвы.

По мнению российских дипломатов, санкции Канады не замечают за пределами Оттавы.

В заявлении посольства отмечается, что введение подобных санкций может быть связано с попыткой произвести впечатление на министров иностранных дел G7, совещание которых проходит в канадской провинции Онтарио.

«Хотя они, вероятно, посмеиваются себе в рукав. Как наш садовый гном», — подчеркнули в заявлении дипмиссии, сопроводив комментарий картинкой со смеющимся гномом, прикрывающим улыбку ладонью.

12 ноября Канада расширила санкции против России. В список включены 13 физических и 11 юридических лиц, включая несколько, причастных к разработке и развертыванию российской программы беспилотников.

Ранее минфин США призвал страны G7 усилить экономическое давление на Россию.