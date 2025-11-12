На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В посольстве России коротко ответили на новые санкции Канады

Посольство РФ: санкции Канады — все равно что противомоскитная сетка на подлодке
true
true
true
close
Global Look Press

Новые санкции Канады в отношении России эффективны не больше, чем противомоскитная сетка на подводной лодке. Об этом заявило посольство России в социальной сети X, прокомментировав решение Оттавы расширить черные списки в отношении Москвы.

По мнению российских дипломатов, санкции Канады не замечают за пределами Оттавы.

В заявлении посольства отмечается, что введение подобных санкций может быть связано с попыткой произвести впечатление на министров иностранных дел G7, совещание которых проходит в канадской провинции Онтарио.

«Хотя они, вероятно, посмеиваются себе в рукав. Как наш садовый гном», — подчеркнули в заявлении дипмиссии, сопроводив комментарий картинкой со смеющимся гномом, прикрывающим улыбку ладонью.

12 ноября Канада расширила санкции против России. В список включены 13 физических и 11 юридических лиц, включая несколько, причастных к разработке и развертыванию российской программы беспилотников.

Ранее минфин США призвал страны G7 усилить экономическое давление на Россию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами