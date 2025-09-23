На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Депутаты предложили кормить школьников ужинами на продленке

В Госдуме предложили ввести горячие ужины для групп продленного дня в школах
Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Депутаты Госдумы предложили ввести горячие ужины для детей, посещающих группы продленного дня в школе. Соответствующее предложение авторы инициативы направили главе Минпросвещения Сергею Кравцову, пишет РИА Новости.

По мнению депутатов, для многих родителей продленки в школе до 17-18 часов являются обязательной частью образовательного процесса. Однако правила не предусматривают организации второго горячего приема пищи для детей — ужина. По словам парламентариев, школы, как правило, ограничиваются полдниками. В связи с этим авторы инициативы напомнили, что, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, интервалы между приемами пищи должны составлять три-четыре часа. В противном случае у детей нарушается режим питания и увеличиваются риски переутомления.

Депутаты считают, что введение горячего ужина на продленках в школах позволит сохранить здоровье и учебную работоспособность учащихся и снизит бытовую нагрузку на работающих родителей. При этом они предлагают финансировать дополнительный прием пищи за счет средств родителей, чтобы не создать чрезмерной нагрузки на бюджет.

До этого в Госдуму внесли законопроект о бесплатном двухразовом питании школьников. По словам первого зампреда комитета ГД по контролю Дмитрия Гусева, в российских школах обучаются более 18 млн детей и многие из них страдают от хронических заболеваний в связи с отсутствием регулярного трехразового питания.

Ранее ученые заявили, что школьники боятся осуждения сверстниками за обеды в столовой.

