В «Почте России» объяснили перебои в работе IT-систем

Перебои в работе IT-систем части отделений «Почты России» связаны с ограничениями связи, которые были введены провайдерами для обеспечения безопасности. Об этом сообщили РИА Новости в компании.

В «Почте России» отметили, что на данный момент все системы работают штатно.

«Сожалеем, что некоторые клиенты столкнулись с трудностями при получении услуг», — добавил оператор.

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что работа отделений «Почты России» по всей стране оказалась частично парализована

По данным канала, в некоторых отделениях наблюдались огромные очереди. Посетители не могли ни отправить, ни получить посылки и письма. Из-за отсутствия доступа к сети не работали служебные программы.

До этого приложение сети продуктов здорового питания «ВкусВилл» столкнулось с техническим сбоем. Пользователи пожаловались на невозможность оформить заказ онлайн. При этом кассы в магазинах продолжали работать в обычном режиме. В связи со сбоем была временно приостановлена работа сайта и мобильного приложения. Специалисты компании не зафиксировали утечек данных.

Ранее в работе сервисов Apple случился масштабный сбой.