В США заявили о возможном расколе в рядах сторонников Трампа

Атака США на Венесуэлу может расколоть ряды сторонников президента США Дональда Трампа. Об этом пишет издание The New York Times.

СМИ отмечает, что некоторые республиканцы задаются вопросом о том, как атака согласуется с его предвыборными обещаниями Трампа не начинать новые войны за рубежом. Также сумятицу в ряды трампистов вносят заявления об управлении США Венесуэлой.

«Отсутствие четкой формулировки в послании о потенциальной оккупации Венесуэлы если и не возмущает сторонников Трампа, то точно сбивает их с толку. Пока президент Трамп отстаивает необходимость обороны полушария, Рубио вносит путаницу, говоря о ликвидации ХАМАС и Хезболлы», — заявил в интервью бывший главный стратег старший советник Трампа Стивен Бэннон.

Издание пишет, что атака вызвала критику среди «небольшого числа молодых правых деятелей и подкастеров», которые обладают значительным влиянием среди сторонников идеологии Трампа MAGA. Например, консервативная активистка Кандис Оуэнс написала в X, что ЦРУ «организовало очередной враждебный захват страны» по указанию «глобалистских психопатов», а также сравнила вторжение с действиями США в Сирии, Афганистане и Ираке.

Также член палаты представителей от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин сказала телеканалу NBC, что атака служит не американскому народу, а «интересам крупных корпораций, банков и нефтяных магнатов».

3 января 2026 года США нанесли удары по Венесуэле и захватили главу государства Николаса Мадуро с женой. В США его будут судить за руководство наркокартелем. Вместо Мадуро обязанности президента Венесуэлы сейчас исполняет исполняет вице-президент республики Делси Родригес. При этом США заявили о желании самостоятельно руководить Венесуэлой на время переходного периода.

