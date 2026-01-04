В суде Нью-Йорка назвали дату, когда Мадуро зачитают обвинения

Заседание по делу захваченного Соединенными Штатами президента Венесуэлы Николаса Мадуро состоится 6 января в 20.00 (по мск). Об этом РИА Новости сообщили в суде Нью-Йорка.

«Судебное заседание состоится завтра, 5 января 2026 года, в 12.00 по восточному американскому времени. Оно пройдет под председательством окружного судьи США Элвина К. Хеллерштейна», — сообщили в суде на запрос журналистов.

Как сообщалось ранее, в ведении судьи Хеллерштейна до этого был ряд крупных судебных процессов в окружном суде Нижнего Манхэттена.

4 января заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау официально заявил, что Мадуро предстанет перед судом за «преступления». До этого президент США Дональд Трамп обвинил венесуэльского лидера в наркотерроризме и других преступлениях.

3 января ВС США нанесли удар по Венесуэле и захватили президента страны, а также его супругу. 4 января самолет с Мадуро на борту приземлился в Нью-Йорке.

Ранее в России объяснили причину удара США по Венесуэле.