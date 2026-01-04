Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеПереговоры о мире на Украине
Новости политики

В суде Нью-Йорка назвали дату, когда Мадуро зачитают обвинения

РИА Новости: суд над Мадуро пройдет в Нью-Йорке 5 января
Paul Mauro/X

Заседание по делу захваченного Соединенными Штатами президента Венесуэлы Николаса Мадуро состоится 6 января в 20.00 (по мск). Об этом РИА Новости сообщили в суде Нью-Йорка.

«Судебное заседание состоится завтра, 5 января 2026 года, в 12.00 по восточному американскому времени. Оно пройдет под председательством окружного судьи США Элвина К. Хеллерштейна», — сообщили в суде на запрос журналистов.

Как сообщалось ранее, в ведении судьи Хеллерштейна до этого был ряд крупных судебных процессов в окружном суде Нижнего Манхэттена.

4 января заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау официально заявил, что Мадуро предстанет перед судом за «преступления». До этого президент США Дональд Трамп обвинил венесуэльского лидера в наркотерроризме и других преступлениях.

3 января ВС США нанесли удар по Венесуэле и захватили президента страны, а также его супругу. 4 января самолет с Мадуро на борту приземлился в Нью-Йорке.

Ранее в России объяснили причину удара США по Венесуэле.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27560581_rnd_1",
    "video_id": "record::5af898f8-4fad-4ec0-8dd1-69716d773979"
}
 
Теперь вы знаете
Соседи и коммунальщики воруют тепло. 7 причин холода в российских квартирах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+