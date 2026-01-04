«Не борьба с контрабандой»: сенатор Пушков назвал причину удара США по Венесуэле

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что причиной удара Соединенных Штатов по Венесуэле является желание контроля над нефтезапасами латиноамериканской страны. Об этом член Совфеда РФ написал в Telegram-канале.

«Ключ к пониманию того, что осуществили США в Венесуэле, разумеется, не борьба с контрабандой наркотиков и даже не захват Мадуро как таковой... Цель же имеет стратегический характер и состоит в стремлении установить контроль над нефтью Венесуэлы», — сообщил российский сенатор.

В то же время Пушков подчеркнул, что вручение Нобелевской премии мира лидеру оппозиции в Венесуэле Марии Корине Мачадо было приурочено к военной операции с захватом президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

«Затем, почти сразу после этого, о свержении Мадуро заговорил (президент США Дональд) Трамп. Несомненно, это звенья одной цепи», — указал Пушков.

До этого сенатор Пушков заявил, что удар Вашингтона по Каракасу является «своей войной Трампа». Он подчеркнул, что 2026 год начался с новой войны, которую развязали США без угрозы собственной территории. Сенатор также отметил, что агрессия против Венесуэлы стала уже «четвертой войной» для США в XXI веке.

Ранее в Совфеде назвали атаку Венесуэлы безосновательной.