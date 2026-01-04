Размер шрифта
Новости политики

«Не борьба с контрабандой»: сенатор Пушков назвал причину удара США по Венесуэле

Сенатор Пушков: цель захвата Мадуро – контроль над нефтью Венесуэлы
Pavel Kashaev/Global Look Press

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что причиной удара Соединенных Штатов по Венесуэле является желание контроля над нефтезапасами латиноамериканской страны. Об этом член Совфеда РФ написал в Telegram-канале.

«Ключ к пониманию того, что осуществили США в Венесуэле, разумеется, не борьба с контрабандой наркотиков и даже не захват Мадуро как таковой... Цель же имеет стратегический характер и состоит в стремлении установить контроль над нефтью Венесуэлы», — сообщил российский сенатор.

В то же время Пушков подчеркнул, что вручение Нобелевской премии мира лидеру оппозиции в Венесуэле Марии Корине Мачадо было приурочено к военной операции с захватом президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

«Затем, почти сразу после этого, о свержении Мадуро заговорил (президент США Дональд) Трамп. Несомненно, это звенья одной цепи», — указал Пушков.

До этого сенатор Пушков заявил, что удар Вашингтона по Каракасу является «своей войной Трампа». Он подчеркнул, что 2026 год начался с новой войны, которую развязали США без угрозы собственной территории. Сенатор также отметил, что агрессия против Венесуэлы стала уже «четвертой войной» для США в XXI веке.

Ранее в Совфеде назвали атаку Венесуэлы безосновательной.

