Медведев посоветовал Зеленскому «не расслабляться» после захвата Мадуро

Медведев: устранение Зеленского от власти — вопрос ближайшего будущего
РИА «Новости»/Reuters

Срок полномочий Владимира Зеленского на посту президента Украины давно истек, и его устранение от власти — вопрос ближайшего будущего. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя в беседе с ТАСС ситуацию вокруг Венесуэлы.

«С этой точки зрения киевскому клоуну уж точно лучше не расслабляться. Его срок полномочий давно истек», — сказал российский политик.

По его словам, законного правительства и президента на Украине нет. Медведев предложил не предвосхищать события, но добавил, что «всякое может случиться».

«Тем более, уж кого и можно преследовать за распространение наркотиков, так это наркопаяца и его камарилью», — отметил он.

В этом же интервью Медведев не исключил, что США могут повторить сценарий, реализованный в Венесуэле, на Украине. По мнению зампреда Совбеза, у Вашингтона для этого есть большое количество оснований.

В ночь на 3 января армия США нанесла серию ударов по столице Венесуэлы и военным объектам в окрестностях Каракаса. В ходе этой военной операции был захвачен президент южноамериканской республики Николас Мадуро. Его вместе с супругой Силией Флорес вывезли из страны. Их будут судить по обвинению в наркоторроризме. По этой статье Мадуро в США грозят четыре пожизненных срока.

Ранее Зеленский высказался об ударе США по Венесуэле. 

